شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة الدقهلية» تحقق في انتشار فيديو ضرب طفل معاق.. و«التضامن» تغلق المركز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، الاثنين، التحقيق في واقعة نشر فيديو لضرب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء وجوده في مركز تأهيل وتخاطب.

وكانت والدة الطفل، قدمت بلاغ للنيابة العامة اتهمت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي بالتشهير بنجلها بعد نشر فيديو يظهر فيه مشرفة تجذب الطفل بعنف وتجلسه على مرتبة على الأرض بعنف.

وقالت الأم: «إبني من بلقاس وكان يعاد تأهيله داخل هذا المركز، وكنا موجودين معه في نفس اليوم، ولم يتم ضربه، ومن نشر الفيديو شهًّر بابني وبأسرتنا». وعن الواقعة، قالت: «ابني كان مصاب بحالة هياج، وجري مننا في الشارع، وكان معنا والده وابن عمه، واللي دفعه هو ابن عمه علشان يهدا لأنه خاف من السرير الموجود على الأرض».

واستمعت النيابة إلى أقوال «كريمة. إل»، الإخصائية النفسية ومديرة مركز «ط» للتأهيل والتخاطب، والتي ظهرت في الفيديو، وقالت: «إنها مستحيل أن تضرب أي طفل من المترددين على المركز، وذلك لأنهم بطبعهم فيه عنف وأي عنف يواجههوا بعنف، ونحن نتعامل معهم بكل ود وحذر خاصة أنهم عادة ما يكونوا أقوياء، وهذه طرق نفسية معروفة نتعامل بها مع الأطفال».

وأكدت أن الفيديو تم تصويره على كاميرات المركز في يوليو 2019 ولا تعرف كيف خرج من المركز ولا من تداوله على جروب الفيس بوك.وأكدت مديرية التضامن في بيان لها أنه تم اغلاق المركز لتشغيله بدون ترخيص وتم أخذ تعهد على مديرته بعدم تشغيله مرة ثانية إلا بعد استخراج الرخص اللازمة.

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واكد البيان أن السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، شكًّل لجنة من فريق التدخل السريع ومسؤول الضبطية القضائية بالمديرية لمقر المركز بطلخا، وتبين أنه عبارة عن شقتين والمقر مغلق بالأقفال، ومعلق عليه لوحة مدون عليها مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل صعوبات التعلم وعلاج الطبيعي، وتأهيل التوحد- وتأهيل حالات الشلل.

وأضاف: «تم التواصل مع مديرة المركز وأخذ التعهد اللازم عليها لمنع إعادة تشغيل المركز قبل استخراج التراخيص اللازمة بحيث تكون تحت رقابة المديرية».

كانت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولت سيدة تعتدي بالضرب على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم بجذبه ثم تجلسه على مرتبة داخل حجرة وظهر معها في أول الفيديو شخصين آخرين، ثم تجلس بجوار الطفل وتنظر في جهاز لاب توب

وقال ناشروا الفيديو في منشور «انشروا الفيديو ده عشان نوصل لأم الطفل في أسرع وقت وأهلنا في المنصورة ياريت تنصحوا أهاليكم وجيرانكم وتحذروهم من المكان ده».

وعلق متابعون: «أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة بيدفعوا فلوس عشان ولادهم تنضرب المفروض إن ده مركز خاص لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طلخا لذوي الاحتياجات الخاصة والإخصائية اللي في الفيديو مفهمة الناس أنها متخصصة في تعديل سلوك الأطفال من ذوي الاحتياجات».

وأشار ناشروا الفيديو إلى أنه تم تصويره في 29 يوليو 2019.