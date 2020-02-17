شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: لا تهاون مع أي موظف أو مسؤول مخطئ في عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه لا تهاون مع موظف أو مسؤول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة، وأنه سوف يتم تحويل أي مسؤول أو موظف يخطئ في عمله للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام. وقرر محافظ قنا إحالة مسؤولين بمشروعات الأمن الغذائي للمحافظة إلى النيابة العامة للتحقيق لقيام أحدهما بالاستيلاء على المال العام وقيام الآخر بالتزوير في المستندات الرسمية.

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