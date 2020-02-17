شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الغياب».. إحالة 42 من العاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدتين المحليتين لمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على المدراس والإدارات التعليمية والتضامن والشباب والرياضة بالمركزين للتأكيد على الإنضباط الإدارى، وأسفرت عن إحالة عدد 42 من العاملين للتحقيق.
وكشفت حملة من الرقابة والمتابعة بمركز إيتاي البارود، عن تغيب 38 من العاملين بالإدارة التعليمية وإدارة التضمان الاجتماعي وإدارة الشباب والرياضة، وتم تحويلهم للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني.
وقامت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بإحالة 4 من العاملين بمدرسة الشهيدة أسماء الخرادلي الإبتدائية بأبومنجوج ومدرسة أبتوك الإعدادية بمدينة شبراخيت، للتحقيق لتغيبهم دون إذن قانوني.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا تهاون مع المقصرين في العمل، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.
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