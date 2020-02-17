شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الطبية تواصل أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجان الطبية أعمالها، لتفعيل خدمات الحملة القومية ضد شلل الأطفال في المحافظات، الاثنين، وتفقد المحافظون ووكلاء مديريات الصحة أماكن التطعيمات في المراكز والقرى.

في الإسكندرية، واصلت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية بلغ 872237 طفل، موزعين على مناطق الإسكندرية المختلفة، موضحًا أن التطعيم يجري من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء عن طريق فرق ثابتة في الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات، علاوة على فرق ثابتة أخرى بجوار المساجد والكنائس والنوادي والأسواق، وغيرها، من أماكن تجمع المواطنين، فضلا عن وجود فرق متحركة تجوب الشوارع.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى أن التطعيم في قرى الظهير الريفي والصحراوي بالمحافظة يتم بواسطة فرق طبية تتحرك من منزل لمنزل.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الثابتة والمتحركة أتمت في أول أيام الحملة تطعيم 44% من الأطفال المستهدفين، بإجمالي 383150 طفل، وجاءت إدارة برج العرب الصحية في المركز الأول من حيث نسب التغطية، محققة تطعيم 60.7% من المستهدف، تليها منطقة العامرية بنسبة تغطية 53.1%، ثم منطقة العجمي بنسبة تغطية 44.1%، أما من حيث أعداد الاطفال الذين تم تطعيمهم في اليوم الأول فقد جاءت منطقة المنتزه الطبية في المركز الأول بعدد 116015 طفل، تليها منطقة العامرية 66531 طفل، ثم العجمي 62064 طفل.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006، إلا أن وزارة الصحة تستمر في تنفيذ حملات التطعيم ضد المرض لرفع المناعة بين الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالبلاد لضمان الاستمرار في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وفي البحيرة، أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن الإنتهاء من تطعيم 61% من جملة الأطفال المستهدف تطعيمهم بالمحافظة، خلال أول أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحيرة.

وقال الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم تطعيم 674 ألفًا و545 طفلاً خلال اليوم الأول للحملة، والتي تستهدف تطعيم مليون و105 ألفًا و721 طفلاً من عمر يوم وحتى سن 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الحملة التي بدأت، أمس الأحد، مستمرة على مدار 4 أيام، وتنتهى الأربعاء المقبل، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وحتى الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة، من خلال عدد 2949 فرقة ثابتة ومتحركة، مؤكدًا عدم وجود موانع من التطعيم، سوى للأطفال الذين يتلقون أدوية خاصة بنقص المناعة، كما يمكن تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بأمراض حادة أو ارتفاع في درجات الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية.

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وفي الشرقية، أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية والبالغ عددها ٢٣٢٠ فريق، بواقع ١٤٩٩ فريق بالريف، و٨٢١ فريق بالحضر، منهم ١٨١٣ فريق متحرك، و٥٠٧ فريق ثابت، قامت بتطعيم ٩٢٥٧٦١ طفل من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بالمحافظة، خلال اليوم الأول، بنسبة تغطية بلغت ٧٩.٨% .

و الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية، تستهدف مليون و١٦٠ ألف و٢١٩ طفل من عمر يوم وحتى ٥ سنوات على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية، والتي تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، كما أنه تم عقد دورات تدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة.

وفي كفر الشيخ، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين «المقيمين على أرض مصر» من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام وحتى يوم الأربعاء المقبل، في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلاّم، وكيل وزارة الصحة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون في جميع ربوع المحافظة، لافتًا إلى أن التطعيم سيجري من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة‪.‬

كلف محافظ كفرالشيخ، إدارة الاعلام بالمحافظة، بالتواصل مع مديرية الصحة، لإظهار كافة الأنشطة والحملات والإرشادات وإبرازها، لنجاح منظومة الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحملة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سوسن سلام، أن مديرية الشؤون الصحية استعدت لانطلاق الحملة من خلال إعداد فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة للانتقال من منزل لمنزل خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، لافتة إلى أن الحملة تستهدف 539 ألفًا و131 طفلًا، وذلك خلال 11 إدارة صحية، 230 وحدة صحية، موضحة أن التطعيم سيتم بمعرفة 1084 فريقًا طبيًا مدربًا وبإشراف أكثر من 270 مشرفًا.

وفي الأقصر، تفقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، موضحًا أن الحملة استهدفت أكثر من 58% من إجمالي الأطفال المستهدفين بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم توفير الجرعات التطعيمية اللازمة، وعددها 227140 جرعة، والمستهدف تطعيمه بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 197510 طفلاً.

وأشار «عبدالجواد» إلى أنه يتواجد عدد 2 مشرف مركزي من وزارة الصحة، وأن عدد السيارات المشاركة في الحملة بلغ 67 سيارة لنقل فرق التطعيم والمشرفين على الحملة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة بالحملة على مستوى محافظة الأقصر 675 فرقة، ويبلغ عدد مشرفى الحملة بمديرية الصحة 30 مشرفاً، وعدد مشرفي الحملة بالادارات الصحية على مستوى المحافظة 48 مشرفًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم التطعيم في مواقع ثابتة «وحدات صحية – مكاتب صحة – تجمعات سكانية – مراكز رعاية الأمومة والطفولة» وفرق متحركة من منزل إلى منزل عن طريق فرق صحية مدربة ومعتمدة من قبل المديرية.