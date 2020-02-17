شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعين اللواء واصف عدلي رئيسًا لمدينة مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، صباح الإثنين، قرارًا بتعيين اللواء واصف عدلي السيد، رئيسًا لمدينة مرسى علم، نقلاً من رئيس حي جنوب الغردقة.
وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه يقدم كل الدعم لخدمة المواطنين، ولن يسمح بوجود أي مخالف، مشددًا على أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، أرسى مبدأ الثواب والعقاب، فكما يتم إقالة واستبعاد المقصرين، يتم تصعيد المتميزين في العمل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون مع المخالفين.
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