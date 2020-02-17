شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ البحر الأحمر بشأن وحدات «إسكان الشباب» بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، وذلك خلال تفقده للوحدات البالغ عددها 804 وحدة، برفقة الدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، اليوم الاثنين.

وقال «حنفى» إنه عندما علم بتأخر تسليم وحدات إسكان الشباب بمدينة مرسى علم، طلب موقفها التنفيذي، وتبين أن سبب التأخير عدم اكتمال شبكات المياه والصرف الصحي، رغم استلام الوحدات منذ عام 2014، حيث كلف الدكتورة يسرا عطية بمتابعة الموضوع وسرعة إنهاءه، وعندما علم المحافظ اكتمال شبكات المياه والصرف الصحي للوحدات السكنية، كلف مجلس المدينة بعمل القرعة لتسليم الوحدات.

وأوضح المحافظ أنه يعمل على حل مشاكل الشباب، وموافقته على توزيع هذه الوحدات، انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للشباب، فهم قادة المستقبل، مشيرا إلى أن التكلفة الإنشائية للوحدات السكنية بلغت نحو 54 مليون جنيه تقريباً، بتمويل من صندوق إسكان المحافظة، وتم الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحى، وكهرباء وانارة عامة وطرق، وتم الإنتهاء من 22 محلا.