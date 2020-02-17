شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح «مصنع ٣٠٠ الحربي» بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة في الذخائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الاثنين، مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وقام الرئيس بتفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة. كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.

كما حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس اركان القوات المسلحة، وكذلك عدد من السادة الوزراء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة