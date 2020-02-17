شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات جوية من دمشق إلى حلب.. و«أوغلو»: نواصل التفاهم مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل السوري على حمود، اليوم، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، على أن تقلع أولي الرحلات بين العاصمة دمشق وحلب، الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام المقبلة.

وكان مطار حلب الدولي توقف عن العمل في العام 2011، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في سوريا. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده وروسيا تواصلان التعاون من أجل التوصل لتفاهم نهائي حول إدلب السورية، مضيفا: «يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية، أن تؤثر على التعاون بين تركيا وروسيا»، مشيرا إلى أن «الجانب التركي سيعلن عن موقفه النهائي، بعد المباحثات التي سيجريها وفد تركي مع الجانب الروسي في موسكو».