شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تكريم الشهداء»: 1.28 مليار جنيه حصيلة الصندوق حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء السيد على غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودي وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، حصيلة الصندوق، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى مليار و280 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف «غالي» خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الإثنين، أن حصيلة الصندوق تم جمعها من مصادر متعددة منها 20 مليون جنيه خصصتها وزارة المالية، ونسبة الـ5% من رسوم تنمية الموارد وبلغ حصيلتها 806 ملايين جنيه، بجانب تبرعات 23 بنكا من أرباحهم بقيمة إجمالية 302 مليون جنيه، و9 ملايين و900 ألف جنيه من عوائد طابع الشهيد والمقدر بـ 5 جنيهات تحصل منها الهيئة القومية للبريد مبلغ 65 قرشا عن كل طابع نظير طباعة وتحصيل، فيما وصل قيمة ما تبرع الافراد والشركات للصندوق بلغ مليونا و600 الف جنيه.

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ولفت رئيس صندوق تكريم شهداء العمليات الإرهابية إلى أن هناك بنودا أخرى لموارد الصندوق مازالت معطلة مثل الحصول على قروض إعمالاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اللجوء للاقتراض كوسيلة لتنمية الموارد، مشيراً إلى أن البند الخاص بتبرع أعضاء مجلس النواب لموارد الصندوق يتم مخاطبة المجلس لتفعيله.

وأوضح أن إجمالي مصروفات الصندوق حتي الآن بلغت 7 ملايين و813 ألف جنيه، سواء لرواتب العاملين أو غيرها من الأمور اللوجستية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق عقدوا 3 جلسات تم التبرع بقيمة مكافاءتها لصالح تنمية موارد الصندوق.

وكشف «غالي» عن إجمالي ما تم حصره من بيانات الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية، بواقع 986 شهيدا و847 مصابا من القوات المسلحة، و1123 شهيدا و872 مصابا من وزارة الداخلية، مشيراً إلى وجود مشكلة في وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص حصر المدنيين وقاعدة البيانات الخاصة بهم، يعمل الصندوق على حلها، موضحاً أن صدور قرار بـ«الشهداء المدنيين» يصدر من رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن إجمالي ما الصندوق الآن يؤكد أن عدد الشهداء من المدنيين بلغ 1388 شهيدا وعدد المصابين 2412 مصابا من المدنيين.

وقال «غالي» إن التعويض يتم صرفه لمرة واحدة للمستفيدين، وهناك دراسة اكتوارية لهذا الأمر ومن الممكن أن يصل التعويض إلى 130 الف جنيه، كما انه سيكون هناك وسام من طبقتين يسمي وسام تحيا مصر الطبقة الاولي بـ 2000 جنيه شهريا والطبقة الثانية بـ 1000جنيه شهرياً بالإضافة إلى معاش 1500 جنيه.