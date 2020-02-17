شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم في دار الأوبرا: موسيقى عالمية على أيدي عازفيين كوريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، حفل ريستال بيانو وفلوت على المسرح الصغير. ويتضمن الحفل الموسيقي الذي يحييه الثنائي عازفة الفلوت كوون يي وون وعازفة البيانو لي سو جونغ مقطوعات كلاسيكية رومانسية إلى جانب المقطوعة الكورية التقليدية «أريرانج». وسيقدم الثنائي أعمالاً موسيقية لشوبرت وفيردي وجابرييل فوري وبنيامين جودار.

تخرجت عازفة الفلوت كوون يي وون من جامعة إيهوا الكورية، ثم أكملت الدراسات العليا في الجامعة ذاتها. وهي حاليا عازفة في الأوركسترا السمفونية «New World»، كما أنها عازفة نشطة بفرقة «Bene Fluti» الموسيقية.

أما عازفة البيانو لي سو جونغ فقد تخرجت من مدرسة يي وون، ومدرسة سيول للفنون، ثم التحقت بكلية الموسيقى بجامعة هان يانج الكورية وأكملت الدراسات العليا في الجامعة ذاتها .كما حصلت على دبلومة أكاديمية من معهد شوبان في بولندا.