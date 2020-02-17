شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الحجر الصحي بمرسى مطروح يتركون أرجوحاتهم خالية بعد عودتهم لمنازلهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طيلة أسبوعين، كان أطفال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، وأثناء فترة الحجر الصحي لهم، يمررون الوقت باللعب على الأرجوحات الموجودة بباحة الحديقة، الموجودة في أرضية العمارات الفندقية، داخل مقر الحجر الصحي بمدينة مرسى مطروح.

ومن داخل مركز الحجر الصحي كانت الأمهات لا تجد مُتنفسًا لتمضية الوقت مع أطفالهم إلا من خلال مصاحبتهم إلى تلك الأراجيح فترة في الصباح، وفترة في المساء، حتى يستطيعوا تمضية الوقت، ونسيان أسئلتهم عن أقاربهم الذين جاءوا مصر لمقابلتهم ولم يذهبوا إليهم.

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غاب الوقت وكثُرت الأسئلة من الأطفال لآبائهم وأمهاتهم، لماذا لم نذهب لـ«جدو وتيتة؟».. وكانت الردود صعبة والإجابات قاسية وعصية على أذهان «أطفال الحجر».

لم تجد أمهات الأطفال بالحجر الصحي خلا لتمرير الوقت إلا بالأرجوحات ليتسلى بها الأطفال، ثم تحولت إلى مُسكن وحيد ضد آلام الأسئلة الصعبة، الموجهة من الأطفال لآبائهم الذين ليس لهم ذنب في حياتهم جراء انتهاك فيروس كورونا لحياتهم بالصين، فحول استقرارهم إلى سفر وقلة نوم ومواعيد انتظار وتأمين طرق وتحديد مواعيد للنوم، وفرض عليهم أن يقابلوا أشخاصًا باللونين الأزرق والأبيض، هو زي الأطباء والتمريض بكمامتهما الملفتة للنظر، فارتبطت في ذهن أطفال الحجر كجزء من تكوين هذه الأطقم الطبية من كثرة ما التصقت على وجوههم كلما دخلوا عليهم غرفهم بالحجر صباحًا ومساءً لمتابعة قياس درجات الحرارة.

أصبحت الأرجوحات اليوم خالية، بعد فض الحجر الصحي وعودة المصريين والطاقم الطبي إلى منازلهم، تاركين خلفهم أيامًا، انتهت على خير، ليذهبوا إلى الحياة الحقيقية بعد أن كانت تلك الأرجوحات هي كل حياة «أطفال الحجر».

أرجوحات الأطفال في حديقة مقر الحجر الصحى بمرسى مطروح