شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» تدشن حملة توعية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا، وكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية على أن تكون أولى فاعليات المبادرة من مركز شباب اكياد دجوى بطوخ، بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة وقيادات مجتمعية، وأعداد كبيرة من أهالي طوخ وأعضاء مراكز الشباب.

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قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن الحملة تأتي إيمانًا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيًا ونفسيًا وبدنيًا وصحيًا.

وأشار «الصبروط» إلى أنه سيجري عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة، يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين، والذي يتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام بفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب، كذلك من خلال ملصقات إرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.

وفي زيارة مفاجأة لمركز شباب اكياد دجوى، تابع «الصبروط» استعدادات المركز برئاسة محمود فؤاد، رئيس مجلس الإدارة، لاستقبال لقاء تدشين المبادرة، إذ يبدأ البرنامج بالسلام الجمهوري، وكلمة الترحيب بالحضور وتدشين المبادرة، وإلقاء أولى ندواتها من قبل الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.