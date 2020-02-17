شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن سوهاج يطلق مبادرة «من حقك تكون بينا» لدعم الأطفال ذوى الهمم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، وبرعاية من رئيس الحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف، مبادرة لدعم تلاميذ المدارس ذوى الهمم والإحتياجات الخاصة بالمحافظة، والترفيه عنهم وإسعادهم بعنوان «من حقك تكون بينا».

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وقال إسلام نورالدين، أمين شؤون العلاقات الحكومية بالحزب ومنسق المبادرة، أن المبادرة تأتى ضمن المبادرات والفعاليات الإجتماعية العديدة التي يطلقها الحزب من وقت لآخر لدعم وخدمة المواطنين في مختلف المجالات والأمور المعيشية، لافتا إلى أن دعم ذوى الهمم من المعاقين وأصحاب الإحتياجات الخاصة هدف أساسي وأصيل من أهداف مبادرات الحزب المجتمعية، باعتبارهم شريحة وفئة لا تقل في أهميتها عن أي فئة من فئات المجتمع، وفى حاجة إلى مزيد من الرعاية والإهتمام.

وأوضح نورالدين، بأن بداية إنطلاق المبادرة كانت من مركز البلينا، حيث نظمت أمانة الحزب الفرعية بالمركز برئاسة المحاسب مكافح أبوحمد، وبالتعاون مع إداراتى الشؤون الصحية، والتربية والتعليم، يوما ترفيهيا لعدد 40 تلميذ وتلميذة من فصول الدمج بمدارس المركز، بحضور رئيس مدينة البلينا، ومديرى إدارتى الصحة، والتربية والتعليم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمركز البلينا.

وأقيم الحفل الذي جرى تنظيمه بأحد المنتجعات الترفيهية بمدينة البلينا، لتلاميذ فصول الدمج في 4 مدارس حكومية، وتضمنت فقرات الحفل عروض لمسرح العرائس، والتنورة، مع فرقه ميكى والبليتشو، وفقرة أطول رجل، ودخول الأطفال للملاهى والإستمتاع بالألعاب الترفيهية بالمنتجع، وأنتهى اليوم الترفيهى بتوزيع الألعاب، والبلالين على الأطفال.

مبادرة «من حقك تكون بينا » بسوهاج

مبادرة «من حقك تكون بينا » بسوهاج

مبادرة «من حقك تكون بينا » بسوهاج

مبادرة «من حقك تكون بينا » بسوهاج

مبادرة «من حقك تكون بينا » بسوهاج

مبادرة «من حقك تكون بينا » بسوهاج