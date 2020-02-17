شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة يوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. كما أوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية ليتوانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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