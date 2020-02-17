شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى عائد من الصين: مصر من أول الدول التي انهت إجراءات الإجلاء لرعاياها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كانت تجربة صعبة جدا، ولكنها أثبتت أن مصر قادرة على مواجهة الأزمات، والحفاظ على أبناءها» هكذا عبر الدكتور محمد بلال عن تجربته، كأحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمدينة مرسي مطروح.

وقال الدكتور محمد بلال، باحث دكتوراه في مدينة ووهان، لـ«المصري اليوم» إن ما فعلته الأجهزة المصرية من سيناريو نقلنا كان يفوق الأفلام الأمريكية بل أحكم منها بكثير وقال لي المشرف الصيني على رسالتي المصريون أدهشوني بما فعلوه لجاليتهم بووهان وأدهشه ما قامت به السلطات المصرية وطريقتها في النظام والدقة أظهرت الجميع.

ويشير دكتور محمد بلال إلى اندهاش الجانب الصيني بإدارة الملف الخاص بنقلنا بالطائرة المصرية التي اندهش الصينيون من حجمها الكبير، وقال الدكتور بلال إن صاحبة أكبر أسطول إفريقي في الصين هما: كينيا وإثيوبيا وبرغم ذلك فشلنا في نقل جاليتهما ونجحت الإدارة المصرية في نقلنا ببراعة.

وأضاف «بلال»: «مصر من أول الدول التي انهت إجراءات الإجلاء لرعاياها وتوفير أطقم طبية كاملة، حيث رافق الجالية المصرية فريق كالم من الطب وقائي من مطار ووهان وحتى منطقة العزل في مرسي مطروح، وتوفير كافة المستلزمات الطبية على أعلى مستوى، وأماكن للعزل والحجر الصحي، للحفاظ على صحة ابنائها».

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وتابع: «كان هناك حرص شديد من وزارة الصحة، لإتمام إجراءات العزل بشكل مثالي للسيطرة على الفيروس، والحد من انتشاره، حيث تم تلبية اغلب الطلبات للجالية المصرية كخدمات وطعام، ورعاية طبية على اعلى مستوى، للسيطرة على العدوى».

وقال الدكتور محمد بلال عن إجراءات النقل انها تمت بالتنسيق مع السفارة المصرية، وتم ابلاغ الجالية بقرار إرسال مصر طائرة على نفقة الدولة للنقل الجالية إلى مصر وارسال طاقم طبي على اعلى مستوى، عن طريق الدكتور محمد البدري السفير المصري بالصين، وتم التجهيز للإجلاء من مطار ووهان، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية».

وعلى حالة الرعب التي كانت تسيطر على الجالية المصرية بأكملها منذ فترة بدء انتشار الفيروس في الصين وحتى إرسال الطائرة، حيث كانت الأجواء العامة في الصين مليئة بالخوف فكانت الشوارع فارغة تماما، فمدينة ووهان مدينة كبيرة تحوي حوالي 12 مليون نسمة، ولكن عمل الجميع على اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

وقال بلال عن فترة العزل: « كان هناك مبنى (أ) المخصص للأسر والأطفال، يحتوي على بعض وسائل الترفيه، المخصصة لأطفال، وكان يسمح لهم بقضاء فترات أطول خارج مبنى العزل، اما عن البالغين فكان يسمح لهم بساعتين فقط يوميا، في اخر فترة في الحجر الصحي».

وأضاف: «تم حصول الجميع على علاج كامل واتخاذ الاجراءات الكاملة من الجانب المصري للحد من انتشار المرض، موكدا على اهمية تشكيل الوعى من الفيروس، وارشاد الناس على أهمية ارتداء الكمامات، وتجنب تناول المياه الباردة والحذر من الإصابة من الانفلونزا، للحد من اختلاط الامر بين الانفلونزا العادية والفيروس التاجي». مشيرا إلى أن فيروس «كورونا» يعيش خارج الجسم من 6 إلى 7 ساعات، وداخل الجسم 14 يوما وهى فترة حضانة المرض.

أما عن المخاوف الحالية من «كورنا»، أكد «بلال»، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الطبية الوقائية للحد من انتشاره، مرجعا السبب في انتشار الفيروس، إلى الإهمال وعدم الوعي. وانهي بلال «ان الصين بلد متقدم وراق وسيجد طريقة لحل الازمة والعودة كدولة متألقة آمنة مرة أخرى، مؤكدا على ضرورة عودته إلى الصين مرة أخرى لأنهاء المنحة الدراسية».