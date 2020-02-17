شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يدعو وزير العدل لحضور مؤتمر «كيوتو» لمنع الجريمة والعدالة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا سفير اليابان في القاهرة، ماساكي ونوكي، المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى المشاركة وحضور مؤتمر كيوتو، باعتباره أكبر مؤتمر للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك في الفترة ما بين 20 إلى 27 إبريل المقبل.

وشدد السفير على أهمية تعاون وزارة العدل في سبيل إنجاح المؤتمر، حيث تبادل مع مروان، الآراء ووجهات النظر حول التعاون في التبادل البشري بين اليابان ومصر في مجال القضاء، ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي ينعقد في مدينة كيوتو باليابان بوسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، والذي تتولى منصب المدير التنفيذي له حاليًا، وزيرة التضامن الاجتماعي المصري سابقًا الدكتورة غادة والي،له أهمية كبري في مكافحة الجرائم.

ومن المقرر أن يتم مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه العالم، مثل الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، بالإضافة إلى التهديدات الجديدة، مثل الجريمة الإلكترونية. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أيضًا كبار المسؤولين من جميع دول العالم، مثل رؤساء الدول والوزراء والنواب والمدعين العامين.