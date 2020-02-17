شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ٢٧ مليون جنيه..محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتى «المرحلة الثانية» بتكلفة ٢٧ مليون جنيه.

جاء ذلك على هامش الجولة الميدانية بمركز زفتي لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بقرى مركز زفتى، بحضور أعضاء مجلس النواب عن زفتى، ورئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الزيارة، تفقد محافظ الغربية، ونائبه، غرفة التحكم والمراقبة الخاصة بالقناطر، وأيضاً أعمال التطوير الجارية، مؤكدا أهمية استغلال القناطر سياحياً في الترويج للمحافظة والعمل على استغلال كافة المساحات غير المستغلة بالقناطر. كما تفقدا أيضاً هاويس زفتى واستمعا إلى شرح مفصل عن كيفية عبور المراكب عبره. يشار إلى أنه تم إنشاء قناطر دهتورة بزفتي عام ١٩٠٢م.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يتفقدان أعمال تطوير قناطر دهتورة بزفتي