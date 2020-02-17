شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صور للمدرعة المصرية سينا 200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أول صور لمركبة القتال المدرعة سينا 200، والتى شهد تدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسى ظهر اليوم الاثنين.

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر صباح اليوم الاثنين افتتاح مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.





وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس اركان القوات المسلحة، وكذلك عدد من الوزراء.