محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الجديدة بالمصانع الحربية، ومصنع "300 الحربي"، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، والذي يُنتج أسلحة وذخائر (صغيرة، ومتوسطة، وثقيلة)، من بنادق آلية، ورشاشات متعددة.
وحضر الرئيسي السيسي، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الإنتاج الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، كما افتتح أيضا مصنع لمشتقات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)، ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).
كما تفقد الرئيس اللودر المصرى الجديد long life LD900 والعربة المدرعة سينا 200.
اقرأ أيضا:
كيف صنعت مصر أول لودر؟.. شاهد تفاصيل تنفيذ الفكرة خلال 365 يومًا
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يفتتح مصانع حربية جديدة.. ويتفقد المدرعة "سينا 200" واللودر "LD900" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.