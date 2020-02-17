وزير الأوقاف: القانون المصري سبق الدولي في حماية دور العبادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التجربة المصرية في مواجهة التطرف، وأكد أن القانون المصري سبق الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها الاثنين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، أن مصر تملك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كمًّا وكيفًا، مؤكدا على الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة، واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والعمل على احترام كونه إنسانًا، والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم السلام العالمي للبشرية جمعاء.

وأكد وزير الأوقاف أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل حول "السوشيال ميديا ومخاطر الإرهاب الإلكتروني ... المشكلة وسبل المواجهة".

وعرض وزير الأوقاف، التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، واهتمامها الكبير بعمقها الأفريقي، وتعاونها مع كثير من الشركاء الأفارقة في نشر الفكر المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.