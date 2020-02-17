محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على:
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة كشوف المرشحين لعضوية مجالس الإدارت والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، مضيفة أنه تم موافاة المؤسسات صباح اليوم الإثنين بكشوف المرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بكل مؤسسة.
وأضافت أن تقديم الطعون والتنازلات سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/18 إلى يوم الخميس الموافق 2020/2/20 في الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.
وينشر الخليج 365 قائمة بالمرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية كالتالي:
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للصحافة" تعلن كشوف المرشحين بانتخابات المؤسسات الصحفية.. وغدًا بدء الطعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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