للمرة الثالثة.. حسن الشافعي رئيسا لمجمع اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
جدد مجلس مجمع اللغة العربية الثقة في الدكتور حسن الشافعي رئيسا للمجمع لفترة ثالثة، بعد إعادة انتخابه بالإجماع رئيسا للمجمع لمدة أربع سنوات مقبلة، في الانتخابات التي أجريت صباح اليوم، بإجمالي عدد أصوات بلغ ٢٧ من إجمالي عدد الحاضرين وهم ٣٢.
وفاز الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة المجمع للمرة الأولى في فبراير2012.
ويعمل الدكتور حسن الشافعي أستاذا بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
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