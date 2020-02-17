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القبض على المتهم بسرقة سائق بالإكراه في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة سائق نقل كرهاً عنه، بدائرة مركز شرطة ساقلته.

كان مركز شرطة ساقلته، بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغاً من (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) مصاباً بكدمة بالأنف، وبأنه حال قيادته سيارة نقل بدائرة المركز، استوقفه أحد الأشخاص مجهول وقام بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وسرقة مبلغ مالي منه تحت تهديد السلاح الناري وفر هارباً.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه في قضية ضرب) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن ( بندقية آلية وعدد 15طلقه نارية من ذات العيار، المبلغ المالي المستولى عليه، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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