بـ "حشيش وهيروين".. سقوط أحد العناصر الإجرامية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز - سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات – سلاح" وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد 10طلقات خرطوش من ذات العيار، كميه من مخدر الحشيش "وزنت 165 جرام" ، كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" ، مبلغ مالي، هاتف محمول)، حال استقلاله سيارة ملاكي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .