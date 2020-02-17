ضبط 4 أشخاص عقب قيامهم بسرقة مسكن في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على 4 أشخاص عقب قيامهم بسرقة مسكن. وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا من ضبط 4 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" – مقيمين بدائرة قسم شرطة قنا ) عقب قيامهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مسكن مواطن "يعمل بإحدى الدول العربية " كائنة بدائرة قسم شرطة قنا. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وأرشدوا عن المسروقات لدى (عامل- مُقيم بدائرة القسم)، وباستدعاء الأخير قدم المسروقات وقرر قيام المتهمين ببيعها له. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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