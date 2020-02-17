بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عناصر تشكيل عصابي بسوهاج، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة". وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي ضم (عامل، طالب – لهما معلومات جنائية – ومقيمان بدائرة المركز ). وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب ( 8 جرائم سرقات دراجات نارية بذات الأسلوب)، وبإرشادهما تم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها ، وكذا ضبط ( عدد 2 دراجة نارية مطموسين الأرقام وجارى فحصهم والاستعلام عن مالكيهم).

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