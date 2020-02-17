لتحقيق الأمن الاجتماعي.. الداخلية تنظم فعاليات عديدة لطلبة المدارس- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

استقبل قطاع الأمن العام عددا من طلاب جامعة عين شمس لزيارة عدد من الأقسام بالقطاع (المعمل الجنائي، مسرح الجريمة، التسجيل الجنائي)، وتقديم شرح مُبسط عن دور القطاع في مواجهة كافة صور الجريمة، والخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام.

جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، ولاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوي لكل أجهزة وزارة الداخلية.

كما استقبلت وحدة مرور محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، وفدًا من طلبة جامعة كفر الشيخ لتفقد الوحدة والإطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم، ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قام وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية بعقد ندوة تثقيفية بكلية (التربية للطفولة المبكرة) بجامعة الزقازيق بحضور العديد من الطلاب، للتعرف على الدور المنوط به رجال الحماية المدنية ورجال المرور؛ حيث تم استعراض جانب من المهام المنوطين بها فى حماية الأرواح والممتلكات وكذا تسهيل وتيسير الحركة المرورية وما يبذل من جهود لحماية أرواح المواطنين من مرتادى الطرق.. كما تم عرض بعض مقاطع الفيديو والتي تظهر المنظومة الحديثة المعمول بها في مجال المرور والحماية المدنية.

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وفى سياقٍ متصل، قامت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج يتضمن (تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة) لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة– المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن.

حيث قام عدد من طلبة إحدى المدارس بزيارة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الحماية المدنية وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر، وتوعيتهم بطرق الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة العامة.

ومن ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (الشرقية، الأقصر، القليوبية، سوهاج، الوادي الجديد، جنوب سيناء) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة ومن بينها كتاب توعوي للأطفال (كلنا واحد – ارسم لون) والذى يتضمن بعض المعلومات الشرطية المتعلقة بالأمن والسلامة بمحتوى جاذب وبأسلوب مبسط يتوافق مع مراحلهم العمرية.

كما قام وفد من إدارتي الحماية المدنية والمرور بمديرية أمن الشرقية بعقد ندوة تثقيفية بمدرسة (الأمل للصم وضعاف السمع) للتعرف على دور إدارتي الحماية المدنية والمرور، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب تتضمن شرح مبسط للوقاية من أخطار الحريق وتعرض الإرشادات المرورية.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعي لدى الشباب والنشء الصغير يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.