بزعم استثمارها.. سقوط نصاب جمع 2.5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك شركة مقاولات عمومية بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تلقى بلاغا من (7 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

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أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام ( مالك شركة مقاولات عمومية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 2.625.000 اثنان مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه ) لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأسفر الفحص عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .