بموجب مستندات مزورة.. ضبط عاطل لقيامه بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ومنحهم مستندات سفر مزورة.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا، أفادت بقيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - سبق اتهامه في عدد3 قضايا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالدول العربية وإحضار عقود عمل وهمية لهم ممهورة بأختام مقلدة ، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق وقطاع الأمن الوطني، والجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 85 عقد عمل خالي البيانات تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد، و6 نماذج تصديق على تفويض منسوب صدورهم لوزارة خارجية إحدى الدول العربية (مزورة)، و17 نموذج تأشيرات خالية البيانات منسوب صدورهم لإحدى الدول العربية (مزورة).

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وصحة ما ورد من معلومات وما توصلت إليه التحريات وقيامه باصطناع تلك المستندات والأختام مستخدماً برامج عالية التقنية وطابعات ألوان من خلال تردده على أحد مقاهي الإنترنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .