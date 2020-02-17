أخبار مصر | عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"الخليج 365" تستعرض في السطور التالية سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية وجاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك:
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “CIB”
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|
البنك التجاري الدولي “CIB”
|15.58 جنيه
|15.68 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|أبو ظبي الإسلامي
|15.61 جنيه
|15.71 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|القاهرة
|15.61 جنيه
|15.71 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر
|15.61 جنيه
|15.71 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المصري
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الأهلي المصري
|15.61 جنيه
|15.71 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الكويت الوطني
|15.60 جنيه
|15.70 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الأهلي الكويتي
|15.61 جنيه
|15.71 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك عودة
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|عودة
|15.61 جنيه
|15.71 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي الدولي
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|العربي الأفريقي الدولي
|15.59 جنيه
|15.69 جنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|قناة السويس
|15.60 جنيه
|15.70 جنيه
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وتعد العملات الأجنبية من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.
وتوزع في مصر على أساس سعر الصرف لهذه العملات ومدى استقرارها وثباتها في الأسواق الدولية، وتتغير بحسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري