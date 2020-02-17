أخبار مصر | عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "انخفاض جديد".. الجنيه يضع الدولار في ورطة (اعرف سعره الجديد اليوم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، مقابل الجنيه المصري، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لمتابعينا والمواطنين، وذلك بعد انخفاض سعره 4 قروش.

"الخليج 365" تستعرض في السطور التالية سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك المصرية وجاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم الاثنين 17-2-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك: