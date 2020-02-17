أخبار مصر | 'مصر النهاردة' يقدم متابعة لافتتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مصر النهاردة' يقدم متابعة لافتتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، متابعة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض المشروعات الجديدة في شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، وذلك بعد إجراء عمليات تطوير بالشركة والمصنع، بالإضافة إلى مشروعات تنتج عددًا من المنتجات الوطنية المصرية، في الصناعات الحربية والمدنية، وتستضيف الفقرة اللواء مهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، المناطق الاستثمارية الجديدة بالمحافظات، وجهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق الجديدة، وتستضيف الفقرة الدكتور هشام ابراهيم أحمد حسن أستاذ التمويل والاستثمار.

يذكر أن البرنامج تقديم أحمد سمير وريهام الديب، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.