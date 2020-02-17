أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يدين اعتداء الاحتلال الصهيوني على طاقم تليفزيون فلسطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يدين اعتداء الاحتلال الصهيوني على طاقم تليفزيون فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، الاعتداء الغاشم لقوات الإحتلال الصهيوني على طاقم تليفزيون فلسطين، أثناء إعدادهم تقريرًا حول إغلاق قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقال الاتحاد في بيان له، إن هذا العدوان من جانب قوات الاحتلال، يهدف إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم، وهو ما يتنافي مع كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وأعلن الاتحاد في بيانه، تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، باستنكار هذا العدوان الغاشم.