أخبار مصر | حكاية دير جبل الطير.. مقر العائلة المقدسة بالمنيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية دير جبل الطير.. مقر العائلة المقدسة بالمنيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، في أنحاء كنيسة العذراء بدير جبل الطير، وقال مينا ميلاد: إن المكان معروف أو مشهور بثلاثة أسماء، فهو دير جبل الطير، وذلك بسبب طير أبو قيرس المهاجر، الذي كان يهرب من صقيع شتاء أوروبا ويجد له ملاذا هنا.
وأضاف "ميلاد" أن تلك الصخرة غير موجودة حاليًا، حيث تم تفريغها في سنوات سابقة ومعروضة في أحد المتاحف بالخارج، وأمرت القديسة هيلانة أم الملك قسطنطين عام 328 م - 44 للشهداء، بتحويل أحد المعابد الرومانية إلى كنيسة، وهي محطة مهمة من محطات العائلة المقدسة في مصر، حيث يوجد بها المغارة التي اختبأت بها العائلة.
وتابع أن الكنيسة تتميز بعدة نوادر منها حجر اللقان، وهو حجر مقدس تقام حوله الشعائر ثلاث مرات في العام، كما بها حوض معمودية فريد من نوعه، محفور داخل أحد أعمدتها، كما أن الكنيسة تقوم على 12 عمودا في إشارة لتلاميذ السيد المسيح، وفي أثناء الترميم تم اكتشاف بئر في الكنيسة عمقه 6 أمتار.
كما أن بها ثلاثة أيقونات من الأيقونات النادرة أحدها بتوقيع أنسطاس الرومي.