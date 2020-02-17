أخبار مصر | أنشطة تعليمية وفنية بالمتاحف لذوي الهمم والمتعافين من السرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشطة تعليمية وفنية بالمتاحف لذوي الهمم والمتعافين من السرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظّمت عدة متاحف، مجموعة من الأنشطة التعليمية والفنية لذوي الهمم، والمتعافين من السرطان، وذلك في إطار خطة قطاع المتاحف لرفع الوعي الأثري لدى مختلف فئات المجتمع، وتنفيذا للدور التعليمي والمعرفي للمتاحف، ودمجًا لذوي الهمم في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المتاحف.

ومن ناحيته، نظم متحف النسيج المصري بشارع المعز، برنامج ترفيهيًا وتثقيفيًا لمجموعة من محاربات السرطان، تضمنت جولة إرشادية لقاعات المتحف، وورشة فنية لتعليمهم الرسم على الحرير، تلتها جولة إرشادية في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وفي السياق ذاته، نظم قطاع المتاحف بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة لمشروع القاهرة التاريخية، جولة إرشادية لذوي الهمم في المتحف القبطي ومجمع الأديان لتعريفهم مقتنيات المتحف وأهم القطع الأثرية به، كما تم تنظيم ورشة إعادة تدوير الملابس القديمة.

وفي الأقصر، استقبل متحفها مجموعة من ذوي الهمم أيضًا من الصم والبكم، وقام القسم التعليمي بالمتحف بتنظيم جولات إرشادية لهم، وورشة رسم وصناعة الحلي.