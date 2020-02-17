أخبار مصر | 'استقلال الصحافة': المهرجانات هي الظاهرة الأخطر خلال السنوات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة': المهرجانات هي الظاهرة الأخطر خلال السنوات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن ترحيبها بقرار نقابة المهن الموسيقية، عدم التعامل مع ما يطلق عليهم "مطربو المهرجانات" وتعميم القرار لدى جميع المنشآت السياحية، والبواخر النيلية، والملاهي الليلية، والكافيهات.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن قرار نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بعدم التعامل، نقابيًا ورسميًا مع مدعي الفن والطرب، تحت مسمى "مطربو المهرجانات"، وهو ما يمثل خطوة هامة، للعودة إلى زمن الفن الجميل، الذي يساهم في نشر القيم الراقية، ودعم القضايا المجتمعية والوطنية.

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وصف "العدل" قرار الفنان هاني شاكر، بأنه تأخر كثيرًا، غير أنه قرار جرئ، من فنان مصري عربي، يدرك معنى الفن، ورسالته السامية، ودور النقابة التى يمثلها، في ضبط إيقاع الأداء الفني الموسيقي.

وأكد "العدل" أن قرار هاني شاكر، وحتى يرقى إلى درجة التفعيل القوي في حاجة إلى دعم، من جانب وسائل الإعلام المختلفة، مقروءة ومرئية ومسموعة، وكذلك من جانب المواطنين، وكافة الجهات المعنية.

ودعا "العدل"، نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتي الصحافة، والإعلام، كلُ في مجال اختصاصه، بإصدار قرارات حاسمة، بعدم التعامل، إعلاميًا، مع مدعى الفن والطرب، وعدم نشر أي مواد صحفية أو إعلامية، تتعلق بمدعي الفن والطرب، والتضامن مع نقابة المهن الموسيقية، في محاربة ظاهرة، وصفها بـ"الأسوأ والأخطر" خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أثرت على الذوق العام سلبًا، وعلى سلوكيات الشباب ومفردات التخاطب.