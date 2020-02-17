أخبار مصر | "التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم في جائزة "محمد بن زايد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم في جائزة "محمد بن زايد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتقديم المعلمين في جائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" في مصر، يوم 15 مارس 2020.

وتم فتح باب التقديم للمعلمين على الموقع الإلكتروني لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي عبر الرابط التالي من هنا.