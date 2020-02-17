أخبار مصر | رحلة إلى الأقصر وأسوان بمشاركة 500 من ذوي القدرات

وجاء ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، ضمن فعاليات مشروع "اعرف بلدك"، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 14-20 فبراير الجاري، بحضور منسقي مكاتب الإعاقة بالمحافظات، وممثلي مكتب ذوى القدرات والهمم بالوزارة الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبدالستار.

ويهدف مشروع "اعرف بلدك" الذي يتم تنفيذه سنويًا إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية.

ويشارك في فعاليات الفوج ذوي القدرات والهمم من محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، المنيا، أسيوط، بني سويف، الفيوم، مطروح، الدقهلية، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، سوهاج.