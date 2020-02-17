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أخبار مصر | "الرياضة" تعقد مقابلات للملتحقين ببرنامج "مواجهة الشائعات" في سوهاج

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واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الاثنين، تنفيذ محطتها السادسة في محافظة سوهاج؛ لعقد مقابلات شخصية للملتحقين بالبرنامج التدريبي الأول لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي"، بمقر مركز التعليم المدني بمحافظة سوهاج.

ويشارك في المقابلات أكثر من 50 شابا من خريجي وخريجات دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وتأتي ثمار البرنامج الأول لمواجهة الشائعات، في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية.

وتهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب والاستفادة من مهاراتهم المختلفة في التعامل مع التكنولوجيا لإرشادهم إلى كيفية مواجهة الشائعات المختلفة وكيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، واستخدام حلول غير تقليدية لمواجهة الأفكار المتطرفة المختلفة والشائعات وتصحيح المفاهيم والأفكار التي تؤدي إلى هدم المجتمعات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، والدكتور عبدالناصر بكر، استشاري التدريب بالبرنامج، ومحمد شوقي، أخصائي التعليم المدني بوزارة الشباب.

وتستكمل الوزارة، عقد المقابلات الشخصية للبرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء، بمحافظتي أسيوط والمنيا، ضمن 11 محافظة ينفذ من خلال البرنامج كمرحلة أولى، تزامنا مع انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي أول مارس المقبل لعام 2020.

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