أخبار مصر | "الرياضة" تعقد مقابلات للملتحقين ببرنامج "مواجهة الشائعات" في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تعقد مقابلات للملتحقين ببرنامج "مواجهة الشائعات" في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويشارك في المقابلات أكثر من 50 شابا من خريجي وخريجات دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.
وتأتي ثمار البرنامج الأول لمواجهة الشائعات، في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، والدكتور عبدالناصر بكر، استشاري التدريب بالبرنامج، ومحمد شوقي، أخصائي التعليم المدني بوزارة الشباب.
وتستكمل الوزارة، عقد المقابلات الشخصية للبرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء، بمحافظتي أسيوط والمنيا، ضمن 11 محافظة ينفذ من خلال البرنامج كمرحلة أولى، تزامنا مع انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي أول مارس المقبل لعام 2020.