أخبار مصر | "الرياضة" تعقد مقابلات للملتحقين ببرنامج "مواجهة الشائعات" في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تعقد مقابلات للملتحقين ببرنامج "مواجهة الشائعات" في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الاثنين، تنفيذ محطتها السادسة في محافظة سوهاج؛ لعقد مقابلات شخصية للملتحقين بالبرنامج التدريبي الأول لإعداد المدربين في مجال "مواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي"، بمقر مركز التعليم المدني بمحافظة سوهاج.

ويشارك في المقابلات أكثر من 50 شابا من خريجي وخريجات دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وتأتي ثمار البرنامج الأول لمواجهة الشائعات، في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتعظيم الاستفادة الكاملة من الكوادر الشبابية المتميزة بمحافظات الجمهورية.