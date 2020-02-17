أخبار مصر | ننشر كشوف أسماء المرشحين بانتخابات عموميات ومجالس إدارات الصحف القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كشوف أسماء المرشحين بانتخابات عموميات ومجالس إدارات الصحف القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن كشوف المرشحين النهائية، لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها أخطرت المؤسسات صباح اليوم الاثنين، بكشوف المرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة.

وأضافت أن الطعون والتنازلات ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

وأكدت أن المؤسسات القومية التي تشهد انعقاد انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة هي:

1- مؤسسة الأهرام

2- مؤسسة أخبار اليوم

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3- مؤسسة دار التحرير

4- مؤسسة روزاليوسف

5- مؤسسة دار المعارف

6- مؤسسة دار الهلال

7- الشركة القومية للتوزيع

8- وكالة أنباء الشرق الأوسط