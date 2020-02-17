أخبار مصر | في ذكرى وفاته.. تعرف على ملامح حياة محمد حسنين هيكل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على ملامح حياة محمد حسنين هيكل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الذكرى الرابعة للكاتب والسياسي محمد حسنين هيكل، إذ يعد من أشهر الصحفيين على المستوى العربي وليس المستوى المصري فقط، فقد أثبت كفاءته وامتهانه بالصحافة منذ عهد الملك فاروق.

وولد محمد حسنين هيكل في 23 سبتمبر عام 1923 بالقاهرة، وتلقى تعليميه بالمراحل المتصلة، ثم اتجه إلى دراسة الصحافة في وقت مبكر ومن ثم مارس الصحافة، إلى أن استطاع أن يكون له رصيد صحفي كبير من أول يوم عمل بالصحافة عام 1942.

بدأ عمله في الصحافة بالتحاقه بجريدة "الإيجيبشيان جازيت"، كمحرر تحت التمرين بقسم الحوادث، ثم انتقل إلى القسم الألماني، ثم شارك في تغطية بعض المعارك التي خلفتها الحرب العالمية الثانية ولكن بطابع مصري.

وفي عام 1945 التحق بمجلة آخر ساعة كمحرر أيضا، واستمر في العمل بهذه المجلة، حتى أصبحت تحت ملكية جريدة أخبار اليوم، ثم عمل كمراسل متجول لجريدة أخبار اليوم لينقل الأحداث الجارية سواء كانت في الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى، انتهت بسفره إلى كوريا وأفريقيا.

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