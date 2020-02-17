أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير اليابان التعاون في افتتاح المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير اليابان التعاون في افتتاح المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساكاموتو تاكيما،

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، سفير دولة اليابان بالقاهرة، ماساكي نوكي، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في الشرق الأوسط وأوروبا، والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالزمالك.

وجاء اللقاء لبحث تعزيز سبل التعاون على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة، في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، في الربع الأخير من عام 2020.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

