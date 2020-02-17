مصر | فض أحراز محاكمة 20 متهمًا بالإتجار في البشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فض أحراز محاكمة 20 متهمًا بالإتجار في البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 20 متهمًا بالإتجار بالبشر.

وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بكل متهم بحضور المحامي الخاص به، وأمام ممثل النيابة العامة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

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وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، عن أن المتهم الأول حال كونه من أصول المجني عليهم، تعامل على أبنائه "هاجر، ومحمد، ورقية، وعمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية.

المحررات التي تم التصديق عليها جاءت خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها.

كما استعملهم في استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.