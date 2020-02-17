مصر | المشدد 10 سنوات لـ20 متهما في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 20 متهمًا بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، ومحمد صابر.



وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "شادي عبد الله"، ليلًا بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.

وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر في تزوير محررات رسمية، وهي: 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدهوم بالبيانات والمعلومات المزورة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك.