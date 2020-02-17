مصر | ضبط سائق لقتله زميله في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق لقتله زميله في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على سائق، عقب قيامه بطعن آخر، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بوفاة سائق ومقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو سائق ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها وأمكن ضبطه وبحوزته (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن "مطواة".