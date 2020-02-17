مصر | عذبه حتى الموت.. تجديد حبس قاتل نجله في أطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عذبه حتى الموت.. تجديد حبس قاتل نجله في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس والد طفل أطفيح، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لضرب نجله وتعذيبه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق، تقرير الطب الشرعي، في واقعة تعذيب طفل ويدعى محمود محمد، ويبلغ من العمر ١٣ عامًا على يد والده، بمركز أطفيح، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، إذ تبين أنه أنكر فعله للواقعة، وأكد أن الوفاة طبيعية، نتيجة لإصابة نجله بهبوط في الدورة الدموية.

وأفادت التحقيقات، بأنه كان سيستخرج تصريح دفن، ولكن لم يفعل لعدم مساءلته قانونيا وقرر دفنه على الفور، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود آثار ضرب وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة والده وتضييق الخناق عليه، اعترف بقيامه بالتعدي على ابنه بالضرب بعصا خشبية لكثرة غيابه من المدرسة قائلا "كنت بأدبه" لكنه توفي حال ضربه.

