مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو "هيروين" في الشروق

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ألقى ضباط قسم شرطة الشروق، اليوم الاثنين، القبض على عاطلين وبحوزتهما ربع كيلو "هيروين" قبل ترويجه على عملائهما بدائرة القسم.

البداية بورود معلومات لضباط قسم شرطة الشروق، بقيام "م. ع" و"إ.ح"، عاطلين، بالإتجار في المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة قسم الشروق، متخذان منزل أحدهما وكرا لنشاطهما غير القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما، وبحوزتهم ربع كيلوجرام هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبموجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.