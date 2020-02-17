شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تواصل تنفيذ مبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استمرار تنفيذ مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (الأقصر، البحيرة، الدقهلية، بنى سويف، القليوبية، أسيوط) وذلك بالتنسيق بين مديريات أمن الأقصر والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والقليوبية وأسيوط وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية «منظومة أمان») لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.

حيث تم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى تلك المناطق.