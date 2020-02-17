شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع السجون يوافق على نقل 21 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعي، فقد وافق قطاع السجون على نقل (21 من نزلاء السجون)، بالقرب من محال إقامة ذويهم ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة.

يأتى ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة العقوبة.

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