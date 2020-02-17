شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة يروى يوميات العائدين من ووهان من الاستقبال حتى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن وحدة عمليات وزارة الصحة هى التى أشرفت مباشرة على آليات الحجر الصحى للعائدين من ووهان من لحظة قدومهم لمصر بعد توجيهات القيادة السياسية و حتي إجراء الفحوص الطبية وإدخالهم لمعسكر الحجر الصحى.

وقال مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع: 100% من المصريبن العائدين من وهان لا يحملون فيروس كورونا ولا داعى لأى خوف والجميع معافى تماما ولا يحمل أى أمراض، وتابع: قمنا بصرف أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن اليوميات فى معسكر الحجر الصحي كانت تسير بتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وتابع: نجرى تحاليل وفحوص مستمرة 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى ملاحظة العلامات الحيوية للنزلاء، مضيفا أن سبل الإعاشة كانت متوفرة كما كان يتم تنظيم أوقات ترفيهية للأطفال.

وتابع مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة والذى قضى 15 يوما بالحجر الصحى بمطروح مع العائدين من ووهان الصينية أن 320 فردا طبيا كانوا يقومون بخدمة النزلاء، لافتا إلى أنه تم التخلص الآمن من جميع النفايات الخطرة الخاصة بالنزلاء فى المعسكر .

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وأضاف: لم يفقد شخص من النزلاء أى متعلقات خلال خطط الإخلاء من الطائرة وحتى الوصول للحجر الصحى، وتابع: القوات المسلحة قامت بدور عظيم فى توفير شبكة اتصالات عالية المستوى للتنظيم وتسكين الأسر فى معسكر الحجر الصحى، وتابع : الشخصين الذين تم احتجازهما فى الصين لحظة الإجلاء خضعوا للحجر الصحي والعزل لمدة 15 يوما وصحتهم جيدة وقريبا سيعودون لمصر معافين .

وأوضح السبكى أنه تم وضع خطط احترازية عالية المستوى لمنع تسرب أى وباء للبلاد، مضيفا أن كل محافظة بها مستشفى للعزل وتقييم الحالات مشيرا إلى أن مطروح مكان آمن .

كانت وزيرة الصحة والسكان، قد توجهت صباح الإثنين 17 فبراير، إلى معسكر عزل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، قبل مغادرتهم المقر متجهين إلى منازلهم وعائلاتهم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من فحص جميع المتواجدين في المعسكر، والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المعسكر 617 شخصًا، بينهم الأطباء وفريق التمريض والإداريين والسائقين وغيرهم من القائمين على المعسكر.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن هناك متابعة جيدة لكافة الحالات، حيث شارك في إجلاء المصريين العائدين من الصين أكثر من 450 شخصا.