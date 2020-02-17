شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التعليم العالى يحصد المركز الأول بمسابقة كرة القدم لأسبوع فتيات الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول مشاركة منتخب الوزارة فى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، والذى استضافته جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير، حتى 6 فبراير 2020.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى مشاركة منتخب وزارة التعليم العالى فى كل الأنشطة بعدد 83 طالبة من المعاهد العليا والفنية والمتوسطة التابعة للوزارة، حيث شارك فى كرة القدم خماسى وحصل على المركز الأول، وكرة الطائرة وحصل على المركز الأول، وكرة السلة ووصل إلى دور الثمانية، وألعاب القوى وحصل على المركز الثالث، ومنتخب تنس الطاولة زوجي وحصل على المركز السابع.

وعلى صعيد النشاط الثقافى شارك منتخب الوزارة فى مسابقة القرآن الكريم، والأحاديث النبوية وحصل على المركز الثالث، فضلًا عن مشاركته فى العديد من المسابقات، وهى (دورى المعلومات، ومجلات الحائط، والشعر بالفصحى، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، والقصة القصيرة، والبحوث الثقافية حيث حصل على المركز الثالث).

وعلى صعيد النشاط العلمى شارك منتخب التعليم العالي لنوادي العلوم بمسابقة الإلكترونيات وحصل على المركز الأول، وكذلك شارك في عدة مسابقات، منها: (المجلة العلمية، وميكاترونيك، والصناعات الصغيرة، والابتكارات العلمية).

وعلى صعيد النشاط الاجتماعى شارك منتخب الوزارة فى مسابقات الطالبة المثالية، والشطرنج، وكذا فى نشاط الجوالة والخدمة العامة، والنشاط الفنى.

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واختتم التقرير بنتائج منتخبات التعليم العالى فى كافة الأنشطة (الرياضية، والثقافية، والفنية)، حيث حصل المنتخب على المركز الثاني كترتيب عام فى النشاط الرياضى، وفي النشاط الثقافي حصل على المركز الثالث فى مسابقات البحث الاقتصادى، وشعر الفصحى، والأحاديث النبوية، وفي النشاط العلمي حصل على المركز الأول فى مجال الإلكترونيك، وأما عن جوائز النشاط الفنى حصل منتخب التعليم العالي على المركز الأول والثالث للتصوير الضوئي بمعرض الفنون التشكيلية المتخصصة، كما حصل نشاط الجوالة والخدمة العامة على درع المستوى الأول لكافة المجالات الإرشادية.